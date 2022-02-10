Москва, , 14:47 — REGNUM В настоящее время 1 млн 118 тысяч граждан Киргизии являются трудовыми мигрантами. Об этом заявил директор центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, соцобеспечения и миграции Кубандык Акматбеков, передаёт «24.kg».

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Он отметил, что большинство киргизстанцев, а именно 1 млн 63 тысячи человек или более 15,8% населения республики, работают в России.

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При этом их количество было бы ещё больше, но 76 тысяч граждан Киргизии не могут въехать в Россию из-за того, что нарушили российское законодательство и были включены в «черный список».

По словам главы центра, на втором месте по количеству киргизских трудовых мигрантов расположился Казахстан — туда на заработки отправились 30 тысяч граждан Киргизии.

Также Акматбеков сообщил, что в Турции сейчас трудятся около 20 тысяч киргизстанцев, в США и в арабских странах — 10 тысяч, в Германии, Канаде и Италии — 6 тысяч, а в Южной Корее — чуть больше 5 тысяч.

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