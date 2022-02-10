Москва, 10 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Трудности, которые переживает в последнее время экономика Турции, не привели к серьёзному кризису. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля сообщил политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

Экономическая ситуация в Турции видится для зарубежных наблюдателей гораздо драматичнее, чем она есть на самом деле, отметил эксперт. Снижение курса турецкой лиры не вызвало уменьшения количества производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции. Причём это касается как крупных, так и мелких производителей. Снижение курса лиры, конечно, вызвало подорожание товаров и услуг для турецких покупателей, но, с другой стороны, как считает эксперт, это процесс имеет и положительную сторону. Турецкие товары значительно подешевели в долларовом эквиваленте, а значит, стали чрезвычайно привлекательными для иностранных покупателей. Это, по мнению политолога, может вызвать существенное увеличение потока иностранных туристов, приезжающих в Турции с коммерческими целями.

В целом, считает Игорь Димитриев, турецкая экономика имеет под собой очень прочную основу, и потому серьёзные потрясения, могущие вызвать экономический и политический кризис в стране, крайне маловероятны.

Напомним, что в 2021 году произошло серьёзное падение курса турецкой лиры по отношению к американскому доллару.