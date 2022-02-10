Ульяновск, , 14:45 — REGNUM В Ульяновской области за последний месяц установлен рекорд по суточному числу вылечившихся от ковида пациентов. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Соответствующую статистику приводит оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По данным на 10 февраля, за последние сутки в Ульяновской области победили коронавирус 1494 пациента. За месяц (с 11 января по 10 февраля) это максимальное количество пациентов, которые выписаны за сутки.

При этом в очередной раз увеличилось количество летальных исходов: 9 февраля от ковида и осложнений умерли семь человек. Всего в Ульяновской области жертвами пандемии стали 4123 пациента с коронавирусом.

Напомним, с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 139 404 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Ульяновской области на амбулаторном лечении находились более 16 тыс. пациентов с коронавирусом, госпитализированы 1182 ковидных больных.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Ульяновской области госпитализировали более 100 ковидных больных