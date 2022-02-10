Белгород, 10 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Видеоролик с девочкой, жестоко выгулявшую кота на поводке, обсуждают 10 февраля пользователи социальных сетей в Белгороде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео Жестокая прогулка

Очевидец сняла на камеру прогулку ребёнка в микрорайоне «Улитка» — девочка лет десяти скользит по льду, таща за собой и постоянно дёргая на поводке кота. По словам автора ролика, она сделала несколько замечаний, но ребёнок на это никак не отреагировал.

«До этого она привязывала кота к дереву и совала в рот палку. Родители на связь не выходят», — написала автор.