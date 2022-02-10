Москва, , 14:43 — REGNUM Современный российский внутренний Запад — предельно уродливое явление, дополнительно исковерканное лекалами горбачёвской «перестройки» и ельцинско-чубайсовских прозападных антинациональных «реформ», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 февраля, комментируя заявление МИД России о статье в «Новой газете».

Аппаратно-студийный комплекс радиодома DW в Бонне Hans Weingartz

Как сообщалось ранее, в МИД раскритиковали материал издания о закрытии Deutsche Welle в Москве: «Утверждение, что «МИД РФ вывел вопрос медиакорпораций на межгосударственный уровень», фактически переносит ответственность за эскалацию конфликта на Москву, хотя прекрасно известно, что межгосударственное измерение этому вопросу придала германская сторона, запретив возможность вещания телеканала RT в ФРГ».

« "Внутренний Запад» существует в нашей стране давно — с конца XVII века. Он усилился в веке XVIII, почти возобладал в XIX-м. Понадобились Октябрьская революция и отражение западной интервенции, чтобы его вычистить, поставить ему заслон. В 1960-е годы XX века он вновь поднял голову… Одним словом, внутренний Запад — это, к сожалению, часть нашей жизни, источник коррозии всего народного, отечественного. Явление это отвратительное, по определению пресмыкающееся к своим внешним ментальным и материальным хозяевам, но вот, поди ж ты, взяло верх в позднем СССР!

Современный российский внутренний Запад — это вообще предельно уродливое явление: он дополнительно был исковеркан лекалами горбачёвской «перестройки» и ельцинско-чубайсовских прозападных антинациональных «реформ». Любое вредное явление, если получает власть, не только несёт больше вреда вовне, но и само предельно деградирует.