Астрахань, , 15:07 — REGNUM В Астраханской области показатели федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология» в 2021 году выполнены на 100%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службу областного правительства.

Волга Дмитрий Ермаков © ИА REGNUM

В 2022 году на реализацию нацпроекта планируется направить около двух миллиардов рублей. Эти средства позволят вести расчистку водных трактов Астраханской области, в том числе рукава Волги — Ахтубы.

«Показатели по 2021 году выполнены на 100%. При этом объем финансирования из средств федерального бюджета по сравнению с 2020 годом, когда были освоены 80 млн рублей, был в пять раз больше и составил чуть более 500 млн рублей», — рассказал руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергей Смирнов.

В августе 2021 года начались работы по расчистке водных трактов Лиманского и Икрянинского районов в зоне западно-подстепных ильменей. Завершить их планируют в 2022 году. По итогам года также определен исполнитель работ по расчистке реки Ахтуба, срок завершения — 2023 год.

Проектная документация разработана еще по восьми объектам: ильмень Большой Долбанский Лиманского района, ерик Шарипин Володарского района, протоки Обуховская и Николаевская Камызякского районов, ерик Малая Дарма Трусовского района, водные тракты Лиманского и Наримановского районов в зоне западно-подстепных ильменей. Подрядные работы на эти объекты запланированы на 2022−2023 годы.

Также в рамках нацпроектах «Экология» были рекультивированы Соколовские нефтеямы — два котлована с нефтепродуктами. С объекта накопленного экологического вреда вывезли 16,8 тыс. тонн загрязненного грунта. Сейчас котлованы закрыты и засажены деревьями. Таким образом была ликвидирована угроза попадания нефтепродуктов в рукав реки Кизань. На эти работы направили более 200 млн рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов.