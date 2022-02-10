Москва, , 14:42 — REGNUM Россия не хочет угрожать никому, наоборот, угрожают ей. Об этом 10 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой британской дипломатии Лиз Трасс.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Мы не хотим никому угрожать, вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог с Британией. Он назвал этот диалог «разговором немого с глухим».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров оценил итоги переговоров с главой МИД Британии