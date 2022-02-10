Магас, , 14:41 — REGNUM В Ингушетии зафиксированы существенные успехи в сельскохозяйственной отрасли в плане надоев молока. Показатель продуктивности на одну корову в 2021 году составил 7162 кг, что на 4,1% (+283 кг) выше, чем годом ранее, сообщили 10 февраля в пресс-службе главы республики.

Молоко

Ингушетия возглавила рейтинг аналитического центра Milknews по абсолютному приросту молочной продуктивности в сельхозорганизациях с показателем +1993 кг. Два следующих места принадлежат Курской и Псковской области: +1001 кг и 970 кг соответственно.

Как отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов, «еще пару лет назад собственное производство молока обеспечивало внутренний рынок лишь наполовину», а большая часть молочных продуктов завозилась из соседних регионов.

«Постепенно отрасль выходит из кризиса. Так, производство молока в республике с начала января 2021 года составило свыше 129 тыс. тонн, это на 17,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года», — заявил глава Ингушетии.