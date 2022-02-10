Канск, Красноярский край, 10 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Трое подростков в Красноярском крае признаны виновными в совершении преступлений против общественной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По информации ведомства, обвинительный приговор вынесен троим 15-летним подросткам. Они признаны виновными в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), по четырём эпизодам по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств»), по трём эпизодам по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

Дело было возбуждено по материалам краевого управления ФСБ. По версии следствия, в период с октября 2019 года по июнь 2020 года подростки в Канске объединились в группу «для последующего совместного осуществления террористической деятельности на территории города». Они общались в одной из соцсетей и мессенджерах, придерживались «идей анархизма, насильственного изменения существующего в России государственного и политического устройства в виде ликвидации государственных институтов управления».

Обвиняемые разделили между собой роли и самостоятельно обучались, читая запрещённую литературу, признанную решением суда экстремистской. Также они смотрели видеофильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Подростки самостоятельно изготавливали взрывчатые вещества и взрывные устройства, тренировались, применяя их в заброшенном доме, на пустырях и стройках. В ведомстве подчеркнули, что они готовились «к совершению террористического акта путём подрыва здания полиции или УФСБ».

Суд назначил одному из подростков пять лет лишения свободы в воспитательной колонии со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Двоих подростков, сотрудничавших со следствием, освободили от уголовной ответственности по ст. 205.3 УК РФ. Им назначено наказание за незаконное изготовление, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств — три года и четыре года условно с испытательным сроком два года.

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