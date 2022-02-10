София, 10 февраля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Шестеро высокопоставленных сотрудников полиции столицы Болгарии Софии задержаны по подозрению во взяточничестве, рэкетирстве и участии в организованной преступной группировке. Об этом 10 февраля сообщает БТВ.

Victor Арест

Согласно официальной информации, указанные правоохранители обвиняются в том, что на протяжении нескольких лет они взимали «дань» с владельцев местных торговых точек и даже руководителей нескольких крупных предприятий. Взамен стражи порядка предупреждали предпринимателей о предстоящих налоговых проверках и других полицейских акциях.

В настоящее время задержанные лица полностью сознались в совершении противоправных действий. По болгарским законам каждому из них грозит тюремное заключение на срок от 5 до 15 лет.