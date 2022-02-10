Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге 34,5% выпускников девятых классов прошли собеседование по русскому языку дистанционно. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечается, 9 февраля 45 тыс. петербургских девятиклассников проходили итоговое собеседование по русскому языку. Учащиеся могли прийти для этого в школу, либо пройти его в дистанционном формате. В результате, 65,5% выбрали очный формат и 34,5% — дистанционный.

«Итоговое собеседование включает четыре задания: выразительное чтение текста, пересказ прочитанного с включением дополнительной информации, монолог по выбранной теме и диалог с собеседником по теме монолога. При очном формате на все задания отводится 15 минут, при дистанционном — 20−25 минут с учетом времени на подключение», — рассказали в комитете.

Оценку за собеседование не ставят — только «зачет» или «незачет». Для зачета из максимально возможных 20 баллов достаточно набрать 10.

Уже известно, что более 400 человек будут проходить собеседование в дополнительный день, 9 марта, в связи с тем, что в настоящее время болеют. Установлен и ещё дополнительный день для пересдачи — 16 мая.

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