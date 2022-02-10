Минск, , 14:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что никакой «горячей» войны не будет. Об этом белорусский лидер заявил 10 февраля в ходе рассмотрения кадровых вопросов.

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«Всё на слуху. Военные, военные, военные… Может, говорят, где-то переборщили с этими терминами военными. Ну, а что нам, молчать? — сказал Лукашенко. — Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим?«

»А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет», — подчеркнул глава республики, слова которого приводит пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко уверен, что никто не захочет «вылезти из зоны комфорта», к которой «уже слишком привыкли».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «война — это очень плохо, страшно» и Минск категорически не приемлет войны. Он назвал условия, при которых Белоруссия может принять участие в войне. Первое — если в её отношении будет осуществлена «прямая агрессия». Второе — нападение на Россию. С нею Белоруссия связана союзническими отношениями, напомнил руководитель постсоветской республики.