Париж, 10 февраля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал сотрудничество с Индонезией. Об этом говорится в заявлении главы французского государства в Twitter.

Pablo Tupin-Noriega Эммануэль Макрон

«42 Rafale! Индонезия выбирает французскую промышленность! Признание получили 400 французских компаний и тысячи рабочих, разрабатывающих Rafale. В Индо-Тихоокеанском регионе этот новый шаг укрепляет наши партнерские отношения», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Напомним, министр обороны Франции отправилась в Индонезию, где состоялось подписание контракта на закупку первых шести истребителей Rafale. В общей сложности Индонезия намерена приобрести 42 истребителя Rafale и две подводные лодки.

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