Кишинёв, 10 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Члены оппозиционной фракции «Шор» парламента Молдавии требуют, чтобы министр внутренних дел республики Анна Ревенко ушла в отставку. Об этом 10 февраля заявила глава фракции Марина Таубер в ходе специального брифинга.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Мы требуем немедленного добровольного ухода в отставку министра внутренних дел. В противном случае депутаты нашей партии вынесут ей вотум недоверия», — заявила Таубер.

По её мнению, Ревенко якобы организовала давление на оппозиционных политиков и назначает на высокие посты только тех, кто соглашается поддержать использовать служебные полномочия против оппозиции. Таубер также заявила, что из-за ареста экс-депутата Виолетты Ивановой умерла её мать, которая тяжело болела.

Кроме того, зал заседаний парламента сегодня, 10 февраля покинули депутаты «Блока социалистов и коммунистов» после того, как члены правящей партии «Действие и солидарность» отказались рассматривать проект закона о предварительной оценке, предусматривающего проверку честности всех кандидатов в члены Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров

Напомним, 2 февраля у 13 бывших депутатов парламента Молдавии сотрудники Генпрокуратуры и антикоррупционных ведомств провели обыски. Пятеро были задержаны. Их обвиняют в получении денег за переход из одной фракции в другую. Подозрения были предъявлены в связи с превышением их расходов над доходами.