Ульяновск, , 14:38 — REGNUM В Ульяновской области сократилось суточное число госпитализированных пациентов с коронавирусом. Такие обновлённые данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 10 февраля, в Ульяновской области за последние сутки направили на лечение в ковидные стационары 109 человек. Двумя сутками ранее были госпитализированы соответственно 126 и 125 пациентов с коронавирусом.

Количество вновь выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 практически не изменилось: если 8 февраля лабораторно подтверждено 1320 случаев инфицирования, то 9 февраля выявлено 1318 носителей коронавируса.

Всего в Ульяновской области официально подтверждено 139 404 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в регионе количество тестирований на коронавирус превышает 600 в расчёте на 100 тыс. населения при рекомендуемом показателе в 300. Всего за весь период сделано 1 793 115 лабораторных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидных госпиталях Ульяновской области развёрнуто 1348 коек, из них свободными на 8 февраля оставалось 13%. В регионе готовы развернуть при необходимости ещё 150 коек.

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