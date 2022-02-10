Сеул, , 14:37 — REGNUM К 2025 году число молодых людей, имеющих право служить в вооруженных силах Южной Кореи, сократится более чем на 30%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе экстренного экономического совещания по демографической политике, состоявшегося 10 февраля в Сеуле, правительство Южной Кореи спрогнозировало, что к 2025 году число мужчин в возрасте старше 20 лет сократится до 236 тыс., что на 30,8% меньше, чем в 2020 году.

Ожидается, что к 2025 году численность трудоспособного населения (от 15 до 64 лет), сократится примерно до 35,61 млн человек, а к 2070 году — до 17,37 миллиона.

Численность детей, посещающих начальную школу, сократится на 14,2%, а посещающих колледж — на 23,8%. Коэффициент рождаемости, вероятно, снизится к 2024 году до 0,70 из-за последствий пандемии коронавируса.