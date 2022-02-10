Москва, , 14:36 — REGNUM То, что почти 80% жителей России имеют накопления на будущее, по сравнению с всего 20%, неимеющими сбережений, уже хорошо, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Сбережения на чёрный день Pictures of Money

«Вероятно, положительную роль в этом сыграла политика ЦБ РФ, направленная на повышение ключевой процентной ставки и последовательно проводившаяся весь 2021 год.

Проценты по вкладам банков в 2021 году тоже выросли в среднем на 3−5 процентных пунктов, достигнув сегодня 7,5−9% годовых, что и повысило востребованность такого продукта, как банковский вклад.

Не исключено, что на увеличение числа граждан РФ, которые имеют накопления, повлиял и фондовый рынок. В 2021 году российский фондовый рынок показал неплохой рост: индекс Мосбиржи вырос на 13%.

Увеличилось также число граждан, имеющих открытые счета на Московской бирже, и сегодня владеют ценными бумагами около 10% населения России. Этот показатель несравним с аналогами в странах «большой семёрки», где ценными бумагами владеет не менее 50−60% населения.

Однако многие граждане РФ, торгующие на фондовом рынке, держат в дополнение к биржевой торговли ещё и вклад (или несколько вкладов) в высоконадёжном банке, что очень полезно для диверсификации вложений и страхования рыночного риска.

Новый виток обесценения рубля вместе с повышением ключевой ставки в 2021 году, по-видимому, привёл к росту спроса на валютные депозиты банков. В 2020 году эксперты рекомендовали не менее 60% сбережений держать в долларах США, а остальное — в рублях.

Эта стратегия, как видно, сработала удачно, и будет актуальной ещё и в 2022 году. Доля граждан, имеющих сбережения, может в этом году вырасти ещё больше, так как цикл повышения процентной ставки ЦБ РФ пока представляется далёким от завершения.

Хотя здесь важно сделать оговорку — подавляющее большинство граждан РФ, участвовавших в указанном опросе, имеют отношение к «среднему классу» — клиенты банков, страховых компаний.

Поэтому неудивительно, что среди этой социальной группы доля россиян, имеющих накопления на будущее, составляет почти 80%. Если бы такой опрос проводился среди разных социальных групп, результаты могли бы быть совсем другими.

Согласно другим социологическим исследованиям от не менее авторитетных социологических служб, в 2021 году в целом по России количество людей, имеющих сбережения, составляло максимум 48−50%, но совсем не 80%», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в целом накоплениями обладают более 79% граждан РФ, однако большинство из них проживут на эти средства не более трёх месяцев.

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