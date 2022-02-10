Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM В Ростовской области с начала 2022 года на свет появились двое младенцев с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщил начальник регионального штаба по мониторингу COVID-19 Сергей Тюрин.

Младенец Pexels.com

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По его словам, у детей берут мазок для ПЦР-тестирования, если их матери заразились коронавирусом.

«В этом году мы можем подтвердить два случая COVID-19 у новорождённых», — цитирует собеседника портал 161.ru.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону детское отделение ковидного госпиталя, развёрнутого на базе городской больницы №20, впервые приняло новорождённых, заболевших COVID-19.

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