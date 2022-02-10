Уфа, , 14:35 — REGNUM Нарушения трудовых прав работников отделения скорой помощи Ишимбайской больницы выявили сотрудники прокуратуры в Башкирии. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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«В ходе надзорных мероприятий подтвердились доводы медиков о выездах к пациентам неукомплектованных бригад скорой медицинской помощи, ненадлежащем обеспечении средствами индивидуальной защиты, привлечении к сверхурочным работам без письменного согласия, неполном начислении специальных выплат диспетчерам службы скорой помощи и незаконном увольнении троих фельдшеров», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что для устранения выявленных нарушений Ишимбайская межрайонная прокуратура внесла представление главному врачу этой больницы.

Помимо этого, было оказано содействие в подготовке документов для обращения в суд уволенными работниками с заявлениями о восстановлении на работе, а также взыскании компенсации морального вреда.

Сообщается, что прокуратура Башкирии взяла на контроль устранение нарушений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Гострудинспекция Башкирии установила неправомерность увольнения медиков.

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