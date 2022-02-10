Берёзовский, Свердловская область, 10 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга попался на покупке драгоценных металлов на черном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в феврале 2021 года в Березовском Свердловской области. Мужчина пытался купить 2,9 кг аффинированного золота и не менее 50 кг кустарно аффинированного серебра. При этом заплатив за покупку 16 млн рублей. Передачу товара продавец осуществил на парковке магазина. При этом оба участника сделки знали, что она носит незаконный характер.

Злоумышленников поймали сотрудники УФСБ России по Свердловской области. В отношении свердловчан возбудили уголовное дело. Его направили в Березовский городской суд.