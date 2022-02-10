Рязань, , 14:51 — REGNUM Дополнительные 906 млн рублей на строительство объектов социальной сферы получит Рязанская область, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе правительства региона.

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Решение принято в связи с увеличением цен на строительные ресурсы. Деньги поступят из резервного фонда правительства РФ в течение трёх лет — в 2022 году выделяется 696,8 млн рублей, в 2023 году — 91,1 млн рублей, в 2024 году ещё 118,4 млн рублей.

Дополнительные средства направят, в том числе, на строительство в 2022 году в Рязани главного корпуса онкодиспансера и на реновацию учреждений культуры.