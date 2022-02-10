Мадрид, 10 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В предстоящие выходные Мадрид может накрыть волна конфликтов между латиноамериканскими бандами. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Jose Javier Martin Espartosa Мадрид

Произошедшее ранее убийство двух человек, предположительно от рук латиноамериканских банд, заставило напрячься не только власти, но и самих граждан. В социальных сетях распространяются сообщения, предупреждающие о предполагаемых «охотах» и «мести», которые произойдут 12−13 февраля. Кроме того, людей просят не посещать некоторые районы столицы, где могут возникнуть конфликты. К ним относятся районы близ станций метро «Кальяо», «Принсипе Пио», «Монклоа» и «Лусеро».

Авторы угроз в испанских соцсетях пишут, что «Испания на один день станет Латинской Америкой» и «Родина, и да поможет нам Бог».

Власти города согласуют меры, которые необходимо принять. Делегат по безопасности и чрезвычайным ситуациям Мадридского городского совета Инмакулада Санс объявила, что меры безопасности в городе будут усилены в эти выходные, с «особым акцентом» на некоторые районы, где произошло больше всего столкновений. Таким образом, и муниципальная, и национальная полиция будут «очень хорошо осведомлены» о любой ситуации, которая может возникнуть.

«У нас будут устройства, специально разработанные для того, чтобы быть очень внимательными и присутствовать при возможных инцидентах», — сказала Санс.

Сообщается также, что главные банды, между которыми существует конфликт — это Trinitarios и Dominican Don't Play.