Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Большинство жителей американского города Нью-Йорк поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса и выражают недовольство теми согражданами, кто отказывается делать прививку, об этом со ссылкой на опубликованный 10 февраля опрос общественного мнения сообщает New York Post.

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Как показал опрос, который проводила Высшая школа общественного здравоохранения при Городском университете Нью-Йорка, респонденты подчеркнули, что вакцинация против коронавируса должна быть обязательной для людей, работающих в сфере услуг и в школах, и должна быть обязательной для занятий в помещении и для путешествий авиатранспортом.

Более половины опрошенных в Нью-Йорке — 54% — заявили, что недовольны небольшим процентом жителей, отказавшихся от вакцинации.

«Снятие требования об обязательном ношении масок усиливает потребность в вакцинации», — отметил декан школы доктор Аймен Эль-Мохандес.

«Люди захотят еще один уровень уверенности в том, что те, рядом с кем они сидят в метро или в театре, или те, кто протягивает им кофе, вакцинированы», — добавил он.

Опрос проводился среди 2,5 тыс. взрослых жителей города с 28 по 30 января — незадолго до того, как губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хоукул отменила требование об обязательном ношении масок для предприятий, а штаты Нью-Джерси и Коннектикут объявили, что ношение масок больше не будет требоваться в школах по мере того, как волна штамма коронавирус «Омикрон» идет на спад.