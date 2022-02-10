Екатеринбург, 10 февраля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жители четырех домов на улицах Краснофлотцев, Донской и Шефской отказались участвовать в проекте комплексного развития территорий (КРТ). Горожане не желают переселяться в новые дома. Об этом сообщил заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Григорий Сурганов.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

По его словам, жильцы двух других участков согласились участвовать в реновации. На третьем участке до необходимого количества не хватило несколько голосов. Теперь границы КРТ изменят. Из них исключат четыре дома. Новый проект выставят на аукцион.

Отметим, согласно программе реновации, собственников квартир в старых домах переселяют в другое жилье. На месте аварийных зданий строят высотки. Однако расселять дома можно только в том случае, если 2/3 собственников проголосуют за подобное решение.