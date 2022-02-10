Москва, , 14:29 — REGNUM Ситуация с финансовой подушкой безопасности для большинства российских граждан оставляет желать лучшего, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по финансово-правовой безопасности Московского отделения «ОПОРА России», руководитель АКГ «АИП» Сергей Елин.

Сбережения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это подтверждают данные опроса, согласно которому более 60% респондентов не имеют вообще никаких накоплений, а большинство из тех, кому все-таки удалось отложить средства на «черный день», смогут обеспечить себя за счет этого резерва не более полугода.

Это неутешительные цифры. Финансовая подушка безопасности на случай увольнения, болезни, какой-то «просадки» в предпринимательской активности, если мы говорим про бизнес, должна обеспечить возможность для человека (и его семьи) жить в режиме «без излишеств» не менее года. Это время, которое позволяет перестроить процессы в случае возникновения нестабильных ситуаций.

Не всегда за месяц-два-три возможно найти новую работу или восстановиться после болезни, особенно сейчас, в период кризиса и пандемии коронавируса.

Финансовая подушка безопасности должна быть обязательно ликвидной, то есть обращаемой в деньги. В идеале — это депозиты в банках, наличные средства на руках, ликвидные активы. К примеру, автомобиль более ликвидный актив, нежели загородная недвижимость, так как, для того чтобы ее продать, потребуется больше времени.

Идеальный вариант накоплений — это диверсифицированные, разделенные по разным сферам накопления. Часть — в наличных деньгах, часть в депозитах, часть в недвижимости (квартира, которая сдается в аренду, если такая возможность есть).

Главный вопрос — как изыскать средства, чтобы сделать накопления, как получать достаточный доход для того, чтобы иметь возможность откладывать его часть.

Гражданам необходимо проработать вопрос о втором, дополнительном источнике дохода. Здесь возможные разные варианты. К примеру, параллельная работа в штате и подработка в качестве самозанятого для дополнительного источника дохода. Квартира, сданная в аренду, дающая дополнительный источник дохода.

Дополнительный источник дохода является в определенной степени и финансовым гарантом безопасности, если человек утратит источник основного дохода, и возможностью для создания финансовой подушки безопасности.

Как минимум 20% от дохода необходимо откладывать для формирования накоплений. А в идеале — 50% от той суммы, которую зарабатывает семья.

В условиях невысоких доходов большей части населения, невысокого уровня финансовой грамотности, инфляции, роста цен, нужно стремиться хотя бы к 20%. Тогда это, действительно, даст возможность создать подушку финансовой безопасности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день финансовая подушка есть у большинства российских граждан. О том, что у них есть накопления на чёрный день, заявили 79% участников опроса.

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