Москва, , 14:28 — REGNUM Единственным источником информации о ситуации с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой может быть только Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 10 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК», — сказал Песков.

По его словам, скандал разгорелся среди тех, кто не обладал должной информацией и «начал вопить налево и направо, не зная сущности».

Он добавил, что в Кремле не будут присоединяться «к этому стройному ряду кричальщиков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что не могут раскрыть никакую информацию о возможном нарушении антидопинговых правил.

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