Москва, 10 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров главой МИД Великобритании Лиз Трасс заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, Москва неоднократно выступала с подробными разъяснениями своей позиции, приводя аргументы, которые демонстрируют беспочвенность опасений из-за «вторжения» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия и Великобритания разошлись в оценке того, как следует реализовывать Минские договорённости и роли Украины в этом процессе.

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