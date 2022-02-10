Москва, , 14:29 — REGNUM Миграция между странами является положительным процессом. Об этом 10 февраля заявил член общественного совета при МВД, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если в целом рассматривать проблему миграции — это позитивное явление. Это улучшает коммуникации между различными государствами. Когда мы говорим о миграции — не только к нам приезжают, и мы выезжаем», — сказал Волох.

На основании возможности покинуть территорию России, член общественного совета при МВД заявил, что миграция дает преимущества и для граждан РФ. Также он отметил, что значительное количество мигрантов приезжает в Россию по линии культурного обмена или спортивных событий.

«Но из общего количества мигрантов, которые приезжают в год, а в 2022 году таких было 7 млн, из этого количества 2−2,5 млн — это трудовые мигранты. Надо отметить, что абсолютное большинство — это законопослушные люди», — отметил общественный деятель.

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