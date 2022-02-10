Екатеринбург, 10 февраля 2022, 14:27 — REGNUM На Среднем Урале задержали трех пассажиров авиарейса Екатеринбург-Благовещенск. До пункта назначения они не добрались. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
На борту самолета мужчины выражались нецензурной бранью. Один из них отказался выполнить требования экипажа. Мужчина не пожелал пристегнуть ремень безопасности. Экипаж принял решение о возврате на стоянку. Здесь дебоширов уже ждал наряд полиции.
Хулиганов доставили в дежурную часть. Ими оказались жители Тамбовской, Московской областей и Удмуртии. Мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Одного из них также за нарушение правил поведения на воздушном транспорте.