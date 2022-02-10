Екатеринбург, 10 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. На Среднем Урале задержали трех пассажиров авиарейса Екатеринбург-Благовещенск. До пункта назначения они не добрались. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

На борту самолета мужчины выражались нецензурной бранью. Один из них отказался выполнить требования экипажа. Мужчина не пожелал пристегнуть ремень безопасности. Экипаж принял решение о возврате на стоянку. Здесь дебоширов уже ждал наряд полиции.

Хулиганов доставили в дежурную часть. Ими оказались жители Тамбовской, Московской областей и Удмуртии. Мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Одного из них также за нарушение правил поведения на воздушном транспорте.