Самара, 10 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. VR-прогулки «внутри» картин намерены создать на базе произведений живописи из коллекции Самарского художественного музея. Об этом 10 февраля сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой в Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детально рассматривая картины

На встрече стороны обсудили реализацию в Самарской области профильного национального проекта, а также возможность поддержки крупных проектов в сфере культуры на территории области из федерального бюджета.

Азаров представил также министру проект, который разрабатывается для Самарского художественного музея.

«На базе произведений живописи из коллекции учреждения будут созданы VR-прогулки «внутри» картин. С помощью современных технологий посетители смогут вблизи рассмотреть объекты, изображённые на картине, а также увидеть пространство, которое находилось за художником во время написания работы», — говорится в сообщении пресс-служба.

Отмечается, что согласно планам, визуальный ряд будет сопровождаться рассказом о создании картины.