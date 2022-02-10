Будапешт, 10 февраля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Санкции, введённые против России западными странами, не дали ожидаемого эффекта, они работают. Об этом в эфире телеканала Euronews заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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«Но посмотрите, на сами эти санкции, это же провал. Они не работают. Они неудачны, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. — Если вы посмотрите на объём торговли между крупными западноевропейскими странами, включая Францию, кстати, с Российской Федерацией, вы увидите серьёзные цифры. Вы увидите, насколько объём торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций».

Сийярто подчеркнул, что Будапешт критически относится к идее введения новых санкций против Москвы и настаивает на том, что этот вопрос требует серьёзной проработки внутри Евросоюза.

«Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. Это первое, — отметил глава МИД. — Во-вторых, когда речь идёт о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают».

При этом он добавил, что, не желая «нарушать европейское единство», Венгрия никогда не накладывала на введение санкций против России.

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«Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий введенных санкций», — отметил Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз обладает инструментами для внедрения болезненных для России ограничительных мер, однако Брюссель предпочёл бы их не вводить. Речь идёт как о персональных санкциях, так и о секторальных и финансовых.

В МИД РФ рассчитывают, что Евросоюз может оказаться более здравомыслящим, чем США, и отказаться от введения санкций против России, от которых пострадает международная финансовая система.