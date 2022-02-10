Златоуст, Челябинская область, 10 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Златоусте Челябинской области замдиректора одного из магазинов похитила из заведения торговли 450 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным полиции, преступную деятельность 27-летняя гражданка осуществляла в сентябре — декабре. Она пользовалась своими полномочиями по формированию главной кассы, а также по самоинкассации.

Полиция завела уголовное дело по факту мошенничества. Женщине грозит до шести лет колонии.