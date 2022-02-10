Красноярск, , 14:21 — REGNUM Бывший сотрудник полиции подозревается в получении взятки в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уголовное дело возбуждено на основании предоставленных краевым УФСБ материалов против 37-летнего бывшего оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское» (ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, с апреля 2017-го по июль 2018 года полицейский при посредничестве своего брата получил от директора двух коммерческих компаний взятку — более 1 млн 350 тысяч рублей. Уточняется, что указанные компании осуществляли незаконную банковскую деятельность.

Взятка предназначалась за общее покровительство (непроведение проверок отделением полиции в отношении этих коммерческих компаний) и незаконные действия (предоставление известных полицейскому сведений, в том числе о проведении камеральных проверок районной ИФНС).

Экс-полицейский задержан и заключён под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону за взятку и превышение должностных полномочий осуждён бывший заместитель начальника отдела полиции.

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