Брюссель, , 14:36 — REGNUM Письмо с предложением переговоров по Украине, военной транспарентности и контролю над вооружениями направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил 10 февраля после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Йенс Столтенберг Nato.int

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По словам Столтенберга, в письме говорится о диалоге по «деэскалации на Украине, военной транспарентности, снижении рисков, контроле над вооружениями, включая ядерную политику России и НАТО».

Генсек НАТО также заявил, что армия Украины стала гораздо сильнее, чем в 2014 году. Великобритания и другие страны альянса поддерживают украинские вооружённые силы, чтобы они могли реализовать право своей страны на защиту.

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