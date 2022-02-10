Вологда, , 14:20 — REGNUM В Вологодской области началась вакцинация детей от коронавируса, прививку сделали уже более 60 подростков, сообщает региональное правительство.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным ведомства, охват взрослого населения вакцинацией составляет 57%. Привито первым компонентом 622 тысячи человек, вторым компонентом — 586 тысяч, в том числе ревакцинировано 104 тысячи жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области выявили 2 064 носителей коронавируса, 147 и з них были госпитализированы.