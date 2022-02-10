Москва, 10 февраля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Российская компания RT должна и может выиграть суд по поводу своего запрета в Германии. Об этом 10 февраля корреспонденту ИА REGNUMзаявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Jürg Vollmer Передвижная телестанция RT

«Эскалация никому не выгодна. Отзыв все больше аккредитаций различных СМИ с обеих сторон, России и Германии — это дорога в никуда. Радоваться будут только заокеанские ястребы. Поэтому, уверен, вопрос с RTDE в Германии и возвращением DW в Москву будет решен», — заявил эксперт.

По мнению политолога, путей решения проблем много. Самый реальный — через суд. Компания RTуже подала иск в берлинский суд и она его, убежден эксперт, выиграет.

«Хотя есть и другие пути. Можно при желании создать условия со стороны RT для выполнения немецких требований через создание независимого холдинга. По той же самой схеме, как для проекта «Северный поток-2», с дочерней кампанией в Берлине», — заключил политолог.

Напомним, что после запрета вещания российской компании RT в Германии в России приняли зеркальные меры, лишив аккредитации журналистов немецкой компании Deutsche Welle и введя запрет на вещание этой немецкой компании на территории России. Представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что в случае эскалации Россия ограничит вещание немецких СМИ.