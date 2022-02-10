Москва, 10 февраля 2022, 14:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин не может давать указания следователям по вопросу о нахождении в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, заявил 10 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, что должно произойти с состоянием здоровья ректора, чтобы следствие прислушалось к защите и ранее высказанным словам президента России об отсутствии необходимости держать его в СИЗО.
Как сообщало ИА REGNUM, следователи задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева по делу бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.
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