Москва, 10 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не может давать указания следователям по вопросу о нахождении в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, заявил 10 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он ответил на вопрос, что должно произойти с состоянием здоровья ректора, чтобы следствие прислушалось к защите и ранее высказанным словам президента России об отсутствии необходимости держать его в СИЗО.

«Президент может высказывать свое мнение, когда ему задают соответствующие вопросы, но он не может давать указания следователям. Таково решение следователя, таково решение ФСИН, и мы не можем вмешиваться. Это целиком и полностью прерогатива тех, кто занимается следствием», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи задержали ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева по делу бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой.

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