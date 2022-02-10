Москва, 10 февраля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. По итогам 2021 года Россия продемонстрировала самый быстрый рост за последние девять лет. Причем положительная динамика ВВП наблюдается не только, по сравнению с непростым 2020 годом, но и относительного, в общем-то, благополучного 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Несмотря на то, что не все сектора отечественной экономики достигли допандемийного уровня, в целом хозяйственная система нашей страны продемонстрировала свою живучесть и способность к саморазвитию. Во многом, это стало возможным благодаря особенностям той модели хозяйствования, которая сложилась в нашей стране.

Господствующее положение, в ведущих секторах промышленности и финансовом секторе, крупных корпораций облегчило реализацию государственной антикризисной программы. Мягкая монетарная политика поддержала и отдельные отрасли производства, и потребительский спрос.

Кроме того, избирательная использование мер социальной поддержки, позволило (в отличие от многих развитых стран) не перегружать федеральный бюджет обязательствами перед беднеющим населением. Эти базовые характеристики общественной структуры обеспечили устойчивость всей социально-экономической системе.

В то же время, мировой восстановительный рост, предъявил растущий спрос на традиционные статьи российского экспорта, что резко улучшило наши экономические показатели. В этом смысле, рост ВВП, как таковой, во многом является производной от мировой конъюктуры на сырьевые товары и энергоносители.

Существенный (негативный) вклад в динамику экономического роста внесла набирающая обороты инфляция. Инфляционный коэффициент присутствует во всех составных элементах нашего ВВП: от потребительских расходов до инвестиций и государственных расходов.

Несмотря на это, последнее обстоятельство, а также зависимость нашей внутренней хозяйственной динамики от мирового рынка сырья, вполне сформировались предпосылки для устойчивого роста отечественной экономики.

Основой поступательного движения является высокая концентрация основных производств и финансовых ресурсов, что облегчает процесс централизованного управления экономикой.

Кроме того, сохраняющиеся высокие цен на традиционную экспортную продукцию и накопленные золотовалютные резервы могут послужить источником первичных инвестиций в наиболее перспективные направления.

Однако необходимым условием для выхода нашей страны на траекторию устойчивого социально-экономического роста является сбалансированная и непротиворечивая стимулирующая политика государства, ориентированная не на сохранение архаичной хозяйственной конструкции, а на ее эволюцию в соответствии с требованиями времени», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост российской экономики по итогам 2021 года составил 4,6%. Об этом говорится в опубликованном 9 февраля обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации в российской экономике».

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