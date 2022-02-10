Новосибирск, 10 февраля 2022, 14:19 — REGNUM Культурную составляющую Молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2023 и экскурсионные программы необходимо активно прорабатывать и планировать уже сейчас, несмотря на действующие в регионе ограничения. Об этом на заседании оперативного штаба сегодня, 10 февраля, заявил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
Разработкой экскурсионных программ занимается региональное министерство экономического развития. Планируется проработать около десяти экскурсионных маршрутов, которые предложат туристам. Также готовятся гостевые маршруты для клиентских групп.
В правительстве региона уверяют, что гостей и болельщиков будет ждать насыщенная культурная программа — планируется проработать около ста различных мероприятий.