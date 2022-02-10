Новосибирск, 10 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Культурную составляющую Молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2023 и экскурсионные программы необходимо активно прорабатывать и планировать уже сейчас, несмотря на действующие в регионе ограничения. Об этом на заседании оперативного штаба сегодня, 10 февраля, заявил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

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Разработкой экскурсионных программ занимается региональное министерство экономического развития. Планируется проработать около десяти экскурсионных маршрутов, которые предложат туристам. Также готовятся гостевые маршруты для клиентских групп.

В правительстве региона уверяют, что гостей и болельщиков будет ждать насыщенная культурная программа — планируется проработать около ста различных мероприятий.