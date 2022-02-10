Симферополь, 10 февраля 2022, 14:17 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что участники и организаторы волны ложных сообщений о минировании школ, вузов, административных зданий понесут заслуженное наказание. Об этом он написал в соцсетях 10 февраля, комментируя задержания лже-минёров.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце января сообщения о минированиях парализовали работу учреждений образования буквально на всём Крымском полуострове. Сегодня, 10 февраля, ФСБ сообщила о задержании в регионах России подозреваемых в причастности к рассылке сообщений об угрозах взрыва. Организатором и администратором рассылки правоохранители назвали гражданина Украины.