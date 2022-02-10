Симферополь, 10 февраля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что участники и организаторы волны ложных сообщений о минировании школ, вузов, административных зданий понесут заслуженное наказание. Об этом он написал в соцсетях 10 февраля, комментируя задержания лжеминёров.

Stijn.Berghmans Компьютер и наручники

«Задержаны первые «минеры», терроризовавшие учреждения в России и странах СНГ. Об этом заявила ФСБ. Не удивлен тому, чьи «уши» торчат за этими преступлениями. Уверен, что со временем заслуженное наказание понесут не только участники, но и организаторы волны заведомо ложных сообщений о минировании объектов инфраструктуры. Выявят и достанут всех», — считает Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января сообщения о минированиях парализовали работу учреждений образования буквально на всём Крымском полуострове. Сегодня, 10 февраля, ФСБ сообщила о задержании в регионах России подозреваемых в причастности к рассылке сообщений об угрозах взрыва. Организатором и администратором рассылки правоохранители назвали гражданина Украины.