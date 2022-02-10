Варшава, 10 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Представители Социологического центра Social Changes провели новое исследование общественного мнения на предмет симпатий населения к политическим силам страны. Об этом передает портал wPolityce.pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Согласно результатам исследования, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее воскресенье, правящая партия «Право и справедливость» стала бы победителем, набрав 33,1% голосов. Во время предыдущего опроса, проведенного месяц назад, эта политическая сила заручилась бы поддержкой 32% респондентов.

На второе месте оказалась партия «Гражданская платформа» с результатом в 19%. Во время исследования месячной давности ее результат достигал 22,1%.

Партия «Польша 2050» с результатом в 13,4% симпатий респондентов заняла третье место. Хотя месяц назад эта цифра достигала 11,8%.

Четвертое и пятое месте распределились между «Левыми» и националистами из «Конфедерации». Они набрали 8% и 6% соответственно. Иные политические силы набрали менее 5-процентного избирательного порога, позволяющего партиям иметь представительство в Сейме.

Всего в опросе приняли участие 1 057 взрослых жителей Польши. Исследование проводилось с 7−8 февраля текущего года.