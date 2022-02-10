Минск, , 14:15 — REGNUM По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, никакой горячей войны не произойдет. Он заявил об этом 10 февраля в ходе рассмотрения кадровых вопросов, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Лукашенко, хотя может быть в настоящее время и существует перебор с военными терминами, не говорить об этом нельзя, так как потом у народа, если вдруг произойдет война, возникнет вопрос, почему власти молчали об этом.

«Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убежден, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Косово 9 февраля ввело санкции против 183 белорусов и 26 белорусских компаний.