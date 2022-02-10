Кыштым, Челябинская область, 10 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Челябинской области жительницу Кыштыма отдали под суд за кражу денег из сейфа. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

(сс) Rob Pongsajapan Кодовый замок на сейфе

По данным полиции, ранее судимая гражданка была в гостях у потерпевшего и запомнила, где хранятся ключи от сейфа. А когда хозяин отлучился, то похитила 100 тыс. рублей, которые потратила.

Сейчас даме грозит до пяти лет колонии. Материалы дела уже направлены в суд.