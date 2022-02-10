Чита, 10 февраля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Историю туалетными комнатами, с появившимися после ремонта здания Дома культуры села Урлук Красночикойского района, 10 февраля прокомментировала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович. Как сообщает пресс-служюа правительства региона, речь об ошибках в сметной документации не идёт.

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Руководитель ведомства рассказала, что капитальный ремонт проводился на основании муниципального контракта. Подрядчик — МУК «Межпоселенческий социально-культурный центр муниципального района «Красночикойский район — выполнил работы по обустройству туалетов в Доме культуры села Урлук выполнены в соответствии со сметой.

«Произведена установка сантехнического оборудования, обустройство туалетных комнат и создание септика. Подключение Дома культуры к водоснабжению запланировано в рамках текущего ремонта», — заявила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата Забайкальского края обнародовала итоги проверки капитального ремонта дома культуры в с. Урлук Красночикойского района и выявила вопиющие нарушения: из направленных в рамках регионального проекта «Культурная среда» порядка 20 млн рублей, неэффективно потраченными оказались 401,6 тыс. рублей.

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