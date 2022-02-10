Самара, 10 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Движение для всех видов транспорта ограничили на нескольких участках дорог в Самарской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

Сообщается, что временное ограничение движения для всех видов транспорта введено на двух дорогах местного значения «Усть-Кинельский — Новый Сарбай» — Аул Казахский — Красный Ключ — «Урал — Муханово» протяженностью десять км в м.р. Кинельский и «Бузаевка — Чубовка — «Урал — Муханово» протяженностью 11 км.

Сообщается, что транспортное сообщение к населенными пунктам нарушено не было. На этих участках работает дорожная техника.

Отмечается, что движение для всех видов транспорта также было временно введено и на участке с 13 км (+600 м) по 14 км (+100 м) автотрассы местного значения «Урал — Челно-Вершины» — Кутузовский — Славкино — Шаровка» протяженностью 500 метров в м.р. Сергиевский.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ожидаются снегопады.