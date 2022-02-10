София, 10 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Власти Болгарии обнародовали подробности аварийной посадки пассажирского лайнера турецкой компании Turkish Airlines в аэропорту Софии в ночь на 7 февраля нынешнего года. Об этом 10 февраля сообщает БТВ.

Самолет

По предварительным данным, у самолета, выполнявшего рейс по маршруту «София — Стамбул», возникла проблема в системе рулевого управления. Незадолго до этого в корпус воздушного судна ударила молния. После взлета машина резко потеряла скорость.

Изначально лайнер вылетел в Стамбул с полуторачасовым опозданием по причине несогласованности действий экипажа и наземных служб, затем пассажирам было объявлено о возвращении в Софию. Никто из находящихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается.